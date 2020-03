Gevallen burgemeesters bundelen krachten: leren van crisis

Een andere vraag die gesteld moet worden, is of en hoe de positie van de burgemeester onafhankelijker en stabieler gemaakt kan worden, zegt hij.



De vier burgemeesters hebben de afgelopen tijd informeel contact gehad, zegt De Koning. Komende week is er een eerste formele afspraak. ,,Dan is er meer concreet.’’



Sijbers vindt het nog wat vroeg om te reageren, zij nam afgelopen week pas afscheid van Sint Anthonis. ,,Maar het ambt ontwikkelt zich continue, de wereld ontwikkelt zich. Dan is het goed om dat in de gaten te houden, ongeacht of je er een rode draad in herkent of er iets mee moet.’’