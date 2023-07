'Gewetenloze’ overvallers van Duizelse (81) blijven ook in hoger beroep achter tralies

Brug bij Veghel nét dicht als aardappels van het land moeten: ‘Had niet slechter kunnen uitvallen’

KELDONK - Nét als de piepers van het land moeten, gaat de brug in Veghel voor een maand dicht. Dat wordt in totaal honderden kilometers omrijden voor aardappelteler Marcel Verhoeven. Met zijn grote rode rooimachine, die maar 28 kilometer per uur mag.