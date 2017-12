Gewonde bij conflict in straat Oostelbeers, politie valt woning binnen

Er werd, naast politie en een ambulance, een traumahelikopter opgeroepen. Deze hoefde echter niet te landen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe ernstig de opgelopen verwondingen zijn.

De politie viel daarna met meerdere agenten een andere woning in de straat binnen. Of daar iemand is aangehouden is niet duidelijk. Ook over de aanleiding voor het conflict is niets bekend.