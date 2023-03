Gewonde bij uitslaande woningbrand in Huijbergen

Een groot gebaar van snackbar­hou­der Harun in Gassel voor zijn getroffen landgeno­ten: ‘We zijn er om elkaar te helpen’

GASSEL - Hij runt zo goed en zo kwaad het kan bijna zes jaar een cafetaria in het kleine Gassel. Harun Özcan voelt, zoals menig snackbarhouder, de hoge energieprijzen in de beurs als gevolg van de inflatie en de oorlog in Oekraïne. Toch wilde de 48-jarige Nijmegenaar heel graag iets doen voor zijn door de recente aardbevingen zwaar getroffen landgenoten in Turkije.