Gewonde door botsing met twee voertuigen in Langenboom

Patrick en Raimond zijn Monumenten­wach­ters: ‘We klimmen graag, dat moet ook wel met dit werk’

HOEVEN - Ze kruipen over zolders, lopen over daken en snuffelen in kelders. Ze kennen sommige panden zelfs beter dan de eigenaren. Een rondje met de Monumentenwachters, die ervoor zorgen dat Noord-Brabantse monumenten in zo goed mogelijke staat blijven.