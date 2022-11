Gewoon kijken of WK boycotten? ‘Met schaamte voor de buis’ tot ‘Pas trots als Oranje een statement maakt’

Uitslag WK-enquêteGaan we gewoon naar het WK in Qatar kijken of boycotten we massaal? Meer dan duizend lezers van deze site vulden in één dag onze enquête in en laten duidelijk hun mening horen. Van ‘Ik kijk dit keer absoluut niet’ tot ‘Ik zit straks toch wel voor de buis. Met veel schaamte.’