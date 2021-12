Gezocht: borrelaar die Brabantse belangen behartigt in Den Haag

Het gebeurt niet elke dag dat de provincie op zoek is naar een borrelaar om de Brabantse belangen te behartigen in Den Haag. Of zoals het in de vacaturetekst staat: ‘Er wordt regelmatig werk-gerelateerd geborreld op recepties en bijeenkomsten, maar ook los van het werk wordt regelmatig onderling nagepraat over de dag onder het genot van borreltje.’ En als het werk ooit uitloopt, heeft de provincie een appartement beschikbaar in de Hofstad.