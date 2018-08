Gezocht: Brabantse Adonis voor film

Opluchting om terugkeer slogan 'Zo. Nu eerst een Bavaria': 'Goede dingen moet je niet veranderen'

15 augustus LIESHOUT - Zonder het groot aan te kondigen heeft bierbrouwer Bavaria zijn oude vertrouwde slogan 'Zo. Nu eerst een Bavaria' in ere hersteld. De slogan 'Welcome to the Family', die sinds een jaar of twee werd gebruikt, blijft wel in andere landen gehandhaafd. Klanten reageren overwegend positief. ,,Goede dingen moet je niet veranderen."