Gezochte tbs'er aangehouden in Eindhoven

Flink aantal vuurwapens ontdekt in opslagbox in Eindhovens drugslab tijdens onderzoek

14:28 EINDHOVEN - Tijdens het onderzoek naar het in juli ontdekte drugslab aan de Heydaalweg in Eindhoven heeft de politie afgelopen dinsdag in een opslagbox in Eindhoven een flink aantal vuurwapens ontdekt.