Gezondheid Brabanders in gevaar door luchtvervuiling: ‘Niemand woont op plek met gezonde lucht’

Slechtst in Oost en Zuidoost

In de hele provincie is het slecht gesteld met de luchtkwaliteit, maar vooral in de regio's Oost- en Zuidoost-Brabant. Dat is grotendeels te wijten aan wegverkeer, net als in de andere delen van Brabant. Ook het stoken van hout speelt een grote rol. In West-Brabant is industrie daarnaast een grote factor en in Noordoost- en Zuidoost-Brabant is landbouw een grote bron.