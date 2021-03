GGD: ‘Beter om jeugdzorg niet meer uit te stellen’

Is de GGD door het ministerie op de vingers getikt? ,,Nee hoor”, zeggen ze bij Hart voor Brabant, ,,het afschalen gebeurde vorig jaar juist op verzoek van het rijk.” Het kon in die eerste fase ook niet anders, door de drukte en ook door de lockdown, verklaart regiomanager Heleen Kamphuijs. ,,We konden geen kinderen op scholen zien want die waren dicht. En er was nog zoveel onduidelijk aan het begin van de pandemie.”