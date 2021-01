GGD onderzoekt nog hoe Brabander besmet werd met Zuid-Afrikaanse coronavariant

Vrijdag werd duidelijk dat de Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus ook in Nederland was opgedoken . Dat kwam aan het licht bij een steekproef van het RIVM. Het gezondheidsinstituut neemt een deel van de positieve coronauitslagen steevast nader onder de loep. Daarbij wordt bekeken om welke variant het precies gaat. De Zuid-Afrikaanse mutatie werd gevonden bij iemand die op 22 december al positief testte in de GGD-regio Hart voor Brabant.

Dieper graven

De GGD in deze regio doet nu een uitgebreid bron- en contactonderzoek bij de persoon in kwestie. Dat was al een keer gebeurd (standaard bij een besmetting), maar deze keer wordt dieper gegraven. Een bron is nog altijd niet gevonden. De patiënt is zelf niet in Zuid-Afrika geweest. Als er in de omgeving van de bewuste patiënt mensen zijn die óók corona hadden, dan wordt nu bijvoorbeeld ook nader bekeken of zij de Zuid-Afrikaanse variant hadden. Het onderzoek loopt nog; tot nu toe heeft de GGD geen nieuwe Zuid-Afrikaanse coronabesmettingen gevonden.