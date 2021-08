GGD tevreden over eerste dag prikken zonder afspraak: honderden Brabanders halen vaccinatie

Theetuin in Gassel moet vooral leuk blijven

14 augustus GASSEL -Aan het wandelen of fietsen in Gassel, en zin in een kop koffie of thee? Dan kun je voortaan in de tuin van de pastorie terecht. Pastorie Gassel, al vier jaar een bed and breakfast, zet het tuinhek open. Bezoek is alleen welkom als de vlag uithangt.