GGD trekt lessen uit coronabestrijding: extra handen moeten snel oproepbaar zijn

In de Tweede kamer wordt gedacht aan een ‘crisisreserve’ van mensen die snel inzetbaar zijn. Ook is er al gesproken over een landelijke GGD-crisiseenheid. Thérèse Claassen, sinds 1 april directeur van de GGD Hart voor Brabant en daarvoor adjunct, ondersteunt de roep om extra handen die snel oproepbaar zijn. Dat is één van de lessen uit de coronacrisis. Het team infectieziektenbestrijding van haar GGD bestond, toen de spreekwoordelijke hel losbarstte, slechts uit een man of twintig, zegt Claassen. ,,Verpleegkundigen, enkele artsen en epidemiologen.”