GGD trekt lessen uit coronabestrijding: Je moet heel snel kunnen opschalen

In de Tweede kamer wordt gedacht aan een ‘crisisreserve’ van mensen die snel inzetbaar zijn. Ook is er al gesproken over een landelijke GGD-crisiseenheid. Thérèse Claassen, sinds 1 april directeur van de GGD Hart voor Brabant en daarvoor adjunct, ondersteunt de roep om extra handen die snel oproepbaar zijn. Dat is één van de lessen uit de coronacrisis. Het team infectieziektenbestrijding van haar GGD bestond, toen de spreekwoordelijke hel losbarstte, slechts uit een man of twintig, zegt Claassen. ,,Verpleegkundigen, enkele artsen en epidemiologen.”

Handen tekort

Al bij de eerst vastgestelde besmetting kwam het team handen tekort en moest de GGD ijlings extra mensen omscholen en inwerken. Jeugdartsen bijvoorbeeld, en verpleegkundigen die zich normaal met reizigersadvies of seksuele gezondheid bezighouden, moesten komen helpen. Andere GGD’s zouden de Brabantse aanpak later kopiëren. Ook het dashboard, met alle actuele coronacijfers, is een Brabantse vondst.

Claassen zegt niet dat haar team infectieziektebestrijding uit 50 man had moeten bestaan, want je kunt ook geen mensen laten duimen draaien tot er crisis is. ,,Dat is ook onzin. De les die we moeten trekken is dat je heel snel moet kunnen opschalen. Hoe leid je mensen op? Hoe werk je met dashboards? Dat zijn dingen die je in de toekomst met één druk op de rode knop moet kunnen activeren, ” aldus Claassen. Nu moest haar GGD dit zelf nog uitvinden.

Quote Om de ziekenhui­zen te ontlasten zijn er goede afspraken gemaakt met bijvoor­beeld de verpleeg- en verzor­gings­hui­zen en de thuiszorg Thérèse Claassen, GGD Hart voor Brabant

,,Een andere concrete les is dat we in Brabant tijdens de crisis een samenwerking ontwikkeld hebben met de niet-acute zorgpartners die we moeten vasthouden. Om de ziekenhuizen te ontlasten zijn er goede afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Daardoor komen er eerder ziekenhuisbedden vrij en dat is goed voor de continuïteit van de zorg.” Wat volgens Claassen ook moet blijven is de de landelijke samenwerking die GGD's inmiddels hebben. Die organisatie zorgt dat er bijvoorbeeld protocollen geschreven worden en dat GGD's op dezelfde manier werken.

Hoe belangrijk gezondheid is

Verder heeft de coronacrisis laten zien ‘hoe belangrijk gezondheid is’. De GGD Hart voor Brabant gaat daarom nog meer werk maken van een gezonde leefomgeving, een gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen, kondigt Claassen aan. ,,Als er bijvoorbeeld een fastfoodrestaurant naar je gemeente komt: plaats je die dan naast een middelbare school, of ergens anders?”

De gezondheidsdienst wil zich rond dat soort kwesties meer laten gelden. Ook wil Claassen meer bij de besluitvorming over ruimtelijke ordening betrokken worden. ,,Om in elk geval het gezondheidsperspectief goed neer te zetten.” Zo is het gebrek aan bewegingsruimte bij mooi weer (waardoor zelfs parken gesloten moeten worden) haar een doorn in het oog.

Thérèse Claassen, kersvers directeur bij de GGD Hart voor Brabant, erkent dat er bij de bestrijding van de coronacrisis van alles mis ging. Maar dat hardwerkende GGD’ers de gebeten hond zijn, is onterecht en doet pijn, zegt ze. Lees onder de foto het hele interview over de achtergronden en lessen.