Ggz wil in OMT: ‘Geestelijke gezondheid staat te zwaar onder druk’

Minister Helder wil zorgwin­sten aanpakken, maar geeft geen geld voor Tilburgse proef­tuin

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg wil winstuitkeringen in de zorg aanpakken. Hoe ze dat wil gaan doen, is nog onduidelijk. Helder onderstreept het belang van de aanpak van zorgfraude in haar eerste Kamerdebat als minister.

3 februari