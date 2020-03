Gigantische rijen voor Brabantse coffeeshops, mensen proberen snel nog voorraad in te slaan voor sluiting

Brabantse magazijnme­de­wer­ker drijft spot met ‘hamste­raars’ van wc-papier in video

14 maart In de landen die door het coronavirus zijn getroffen, wordt flink gehamsterd. Naast etenswaren slaan mensen ook stevige voorraden wc-papier in. Een magazijnmedewerker in Tilburg maakt zich echter voorlopig nog geen zorgen. Met zijn videoboodschap probeert de heftruckchauffeur duidelijk te maken dat er nog genoeg wc-papier is om ieders achterwerk schoon te vegen, ook in coronatijden.