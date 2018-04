Gigi is een échte PSV-kampioensbaby

,,Als ze maar niet op dé dag geboren wordt'', zei vader Patrick Wijnhoven (27) de afgelopen weken een paar keer hardop. De fanatieke PSV-fan is uiteraard dolgelukkig met zijn kersverse dochtertje Gigi. Maar het komt toch wel goed uit dat ze een paar dagen vóór het grote kampioensfeest is gekomen, zegt vriendin Karin (34) lachend. ,,Anders had hij niet naar de stad gekund.''

Zij weet als geen ander hoe groot zijn liefde voor PSV is. Dat werd al duidelijk tijdens hun eerste date: hij nodigde haar uit om samen feest te vieren, na het zo verrassend gewonnen kampioenschap van 2016. ,,We hadden elkaar de dag ervoor ontmoet'', zegt Karin. ,,Ik vierde eigenlijk moederdag met mijn ouders. Hij belde mij drie keer op, of ik naar de stad wilde komen. Uiteindelijk heb ik mijn moeder snel haar cadeau gegeven. Ik ging naar de stad.''

Weer feest

Bijna twee jaar later is het wéér dubbel feest in huize Wijnhoven. Maandag werd Gigi geboren en zes dagen later is hun club weer kampioen. De kleine meid is zondag dan ook direct gedoopt tot PSV-fan. Ze beleefde de wedstrijd tegen Ajax met een grote PSV-sjaal over haar box.

Patrick viert het feest dit keer zonder Karin op Statumseind. Toch hoefde zij niets te missen. ,,Ik zei: schat, ga alsjeblieft naar de stad. Ik heb hier met mijn ouders de hele nabeschouwing gekeken'', zegt ze.