Gillis boekt eindelijk weer succesje in rechtszaal: onderzoek naar innen toeristenbelasting moet op herhaling

1400 scholieren leggen 4200 bezoeken af tijdens Jongeren Bedrijven­dag

OSS - Ontzag en bewondering. Dat hadden de leerlingen van het VMBO en Havo/VWO in Oss dinsdag voor de mobiele kranen van Spierings in Oss. De leerlingen waren er op bezoek in het kader van de Jongeren Bedrijvendag, die dinsdag voor de zevende keer gehouden werd. Spierings was een van de 97 bedrijven die bezoek kreeg.

16:34