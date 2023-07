Gladiolen en tóch een kruisje voor 89-jarige Blanche

Ook Jasper Philipsen komt naar West-Bra­bant, wie verschij­nen nog meer bij de wielercri­te­ri­ums?

De Tour de France is nog in volle gang, maar langzaamaan wordt de blik ook gericht op de West-Brabantse wielercriteriums. De eerste grote namen zijn daar inmiddels bekendgemaakt. Onder meer Wout Poels, Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Annemiek van Vleuten zijn te bewonderen in West-Brabant.