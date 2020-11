Gloednieuwe televisiestudio van miljonair Pim Bertens in Udenhout, 'We halen Hilversum naar Brabant'

UDENHOUT - Hilversum in Brabant, zo pitcht miljonair Pim Bertens zijn nieuwste project Q Broadcasting. De geboren Tilburger runt een gloednieuwe televisiestudio in Udenhout en hongert naar heel veel meer. ,,De televisiewereld heeft toch iets magisch.”

Jeroen Pauw, Victor Mids, Diederik Gommers, Jörgen Raymann, Ajouad el Miloudi; allemaal weten ze de weg al te vinden naar de televisiestudio van Pim Bertens op een bedrijventerrein in Udenhout. ,,We halen Hilversum naar Brabant”, klinkt het trots in de regiekamer die nog naar nieuw ruikt.

De studio is precies vier weken klaar, hoogste tijd om te knallen. ,,Donderdag zonden we vanuit hier Het Grootste Corona-spreekuur van Nederland uit met Pauw, Gommers, Jaap Van Dissel. We zitten in november en december al bijna elke dag vol.”

Selfmade miljonair

Voor het geld hoeft Bertens (45) het niet meer te doen. De geboren Tilburger stond aan de wieg van BinckBank en de verkoop van de beleggersbank maakte hem voor zijn 30ste miljonair. ,,Daarna heb ik een paar jaar niks gedaan.” Nou ja, noem het maar niks: golfen, vliegbrevet halen, huis in Esch verbouwen, reizen, Portugees leren omdat daar zijn tweede thuis is. In Mexico staat woning nummer drie. Een lekker leven kortom, maar niet voor altijd voor Bertens. Zijn ondernemerszin kriebelt.

Quote Nul problemen is nul inspiratie is nul ontwikke­ling Pim Bertens, Ondernemer

,,Een mens heeft problemen nodig”, verklaart de levensgenieter in een interview met opinieblad HP/De Tijd van acht jaar terug. ,,Nul problemen is nul inspiratie is nul ontwikkeling.” En dus gaat hij op zoek naar uitdagingen. Bertens bemoeide zich met zijn club Willem II toen het daar rommelde. Hij stapte in de sportschoenenhandel, importeerde auto’s en is partner in hedgefonds Mint Tower Capital, dat vandaag de dag ‘voor bijna een half miljard’ aan vermogen beheert.

Moederlijk advies

Zijn eigen miljoenen geven hem de vrijheid om in al die verschillende sectoren rond te neuzen én carrière te maken. Een groot voorrecht, vindt Bertens. ,,Mijn moeder zegt wel eens: neem niet zoveel hooi op je vork. Ik zeg: Mama, zo vóélt het helemaal niet. Ik doe eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind. Het is supergaaf wat we nu doen, om een markt in te rollen die je niet kent en dan te zorgen dat je Hilversum in Brabant wordt. Dat is alleen maar leuk.”

Volledig scherm Pim Besters in zijn studio in Udenhout tijdens een opname met schoolbestuurders. © Pix4Profs / Joris Buijs

,,Er moet wel een goede balans in zitten: ik wil ook wel genieten van mijn leven. Mijn vader overleed toen hij 56 was. Dat was voor mij een keerpunt, het besef dat we niet allemaal 103 worden. Afgelopen halfjaar hebben we hier keihard aan gewerkt, maar er komt een moment dat we meer overdragen en ik niet meer elke dag met een headset op hoef te lopen. Die balans gaan we weer zoeken en dat komt goed.” Met we bedoelt hij zichzelf en Mitchell Janssen, echtgenoot én zakenpartner.

In de quizzenhandel

De succesvolle ondernemer zoekt een rustig plekje in zijn televisiestudio om te vertellen over het ontstaan van Q Broadcasting, zoals de nieuwste loot in Udenhout heet. De onderneming bestaat een half jaar maar het avontuur begint al tien jaar eerder, met een vraag van Maurice Meijer - eigenaar van een quizzenhandel. ,,Toen ik Binck verkocht, kwamen er vaak mensen langs om te vragen of ik in hun nieuwe bedrijf wilde investeren. Negen van de tien keer keek ik naar het financiële plaatje en snapte ik heel goed waarom de bank geen geld wilde geven.”

Quote Hoe krijgen we ons entertain­ment de huiskamer in? Pim Bertens, Ondernemer

Met Meijer is het anders. ,,Piepklein bedrijf, 8000 euro omzet. Eigenlijk was Quizzzit nog meer een idee, maar wel met een systeem dat al werkte.” Wat ook helpt bij het trekken van de portemonnee: ,,Mitchell en ik houden heel erg van quizzen en hebben een heel groot netwerk. We kochten een deel van het bedrijf en zijn een leuke show gaan maken, voor op het podium.”

Het kan niet op, tot corona

Door de financiële injectie neemt Quizzzit een vlucht. Het bedrijf verzorgt jaarlijks ‘500 podiumshows’ vol met gelikte animaties en filmpjes van bekende Nederlanders die vragen afvuren op de deelnemers. ,,We werken vooral voor de zakelijke markt; A-merken, grote banken, de overheid. Dat zijn we ook in vijf andere landen gaan doen.” Het kan niet op, tot corona het land lamlegt en mensen niet meer in grote groepen samen mogen komen.

De vraag die rijst: ,,Hoe krijgen we ons entertainment de huiskamer in?” Het antwoord: met video, rechtstreeks uitgezonden via internet. Bertens huurt eerst een ruimte in Rosmalen waarin hij een piepkleine studio maakt, met een desk voor een groot groen scherm waar hij elke achtergrond op kan projecteren.

Quote Ik zeg altijd dat iets kan. Zie ik daarna wel weer hoe we het oplossen Pim Bertens, Ondernemer

Bedrijven blijven Quizzzit trouw, maar nu voor vermaak op afstand. En ze stellen steeds vaker de vraag: kan onze directeur iets vertellen voordat onze mensen aan de quiz beginnen? ,,Ik zeg altijd dat iets kan. Zie ik daarna wel weer hoe we het oplossen. In dit geval kregen we naast het entertainment ook een stuk zakelijke markt met een plenair gedeelte voorafgaand aan onze quiz.” Zie daar de geboorte van Q Broadcasting.

Volledig scherm Archieffoto van Pim Bertens met journalist Hugo Borst. De twee zijn bevriend. © Frank Kromer

Grotere studio nodig

Het bedrijf heeft al snel meer ruimte nodig, verhuist eerst naar een grotere studio in Rosmalen en een paar maanden later naar een nog groter pand op bedrijventerrein Kreitenmolen in Udenhout. Hier stampt Bertens in zes weken een professionele televisiestudio uit de grond. Het scheelt dat hij niet langs de bank hoeft voor geld. ,,Wij zijn van het snelle schakelen.”

Als Bertens eenmaal een nieuwe wereld induikt, ziet hij meer kansen. ,,Dan pakken we het groot en goed aan. Met eigen software, de beste apparatuur. In december hebben we een tweede regiekamer klaar, zodat we zes shows op een dag kunnen uitzenden. Gekscherend zeg ik al: we moeten weer op zoek naar een groter pand.” De mensen die met hem werken, weten waar dit soort grapjes toe kunnen leiden.

Quote Ik verwacht dat anderen ons kopiëren als wij nu succes hebben Pim Bertens, Ondernemer

De gevestigde orde opschudden. Dat deed Bertens voor het eerst met de BinckBank en dat probeert hij ook nu weer met zijn eigen televisiestudio. Op zoek naar een gat in de markt, onder de prijs duiken maar wel kwaliteit leveren, positie veroveren, groeien, winst maken en kijken wat er nog meer in het vat zit. ,,Economie is natuur, met steeds dezelfde cycli. Ik verwacht dat anderen ons kopiëren als wij nu succes hebben. Dat zag je met Binck en dat doet de natuur ook: wat succesvol is, blijft leven.”

Handen uit de mouwen

Het blijft voor Bertens een sport om een levensvatbaar bedrijf op te zetten. Dát en niet het oneindig opendraaien van de geldkraan maakt ondernemen leuk. ,,Ik heb er plezier in, al was dat vanmorgen om half zeven even wat minder.”

Zo vroeg is hij deze dag al aan de slag in Udenhout, waar hij voorlopig als floormanager meewerkt. In die rol zorgt hij op alle mogelijke manieren dat opnames zo soepel mogelijk verlopen. Deze dag is de studio gereserveerd voor de Brabantse scholenkoepel Koraal, die door corona een studiedag op afstand houdt. Leraren kunnen thuis op hun computer, tablet of mobieltje live meekijken naar de uitzending die in Udenhout wordt gemaakt.

Mister Mindf*ck

Eerst laten schoolbestuurders zich in de studio interviewen door presentator Gerben van Driel (RTL Z, PowNews), die vaker werkt voor Q Broadcasting en Quizzzit. Medewerkers bellen in, leraren sturen vragen op. Die worden door Van Driel voorgelegd aan de bestuurders. De uitzending eindigt met een interactieve quiz van mister Mindf*ck Victor Mids, die in een andere ruimte van de studio voor een groen scherm staat. ,,Met Vic op het eind weten we zeker dat mensen blijven hangen”, zegt Bertens. ,,Hij is een goede vriend van me. Vanmiddag gaan we tennissen.”

Bertens zet zijn headset weer op om aan de slag te gaan. Hij gedijt bij de opwinding die hoort bij een live-uitzending. ,,Televisie heeft toch iets magisch. Ik voel een soort van zelfde energie als op de beursvloer. Er is geen ruimte voor fouten, op de beurs niet omdat het meteen een enorme bak geld kost. Hier niet omdat zoveel mensen meekijken. Alles is live, dat moet goed gaan. Onder die spanning ben ik op mijn best.”

Volledig scherm Victor Mids weet de studio in Udenhout al te vinden. © Malou van Breevoort

Na de show gaan er worstenbroodjes rond. Bertens benadrukt nog eens hoe blij hij is dat de studio in zijn Brabant staat, dat hij op zijn fiets naar het werk kan (maar niet altijd gaat). Hij barst van de plannen. ,,Er loopt een aanvraag van Radio10, die met ons een TOP 4000-quiz willen doen voor tussen de vijf- en tienduizend man. Center Parcs is al jaren klant van ons, met hen hebben we contact voor een vijf uur durende live-uitzending op oudjaarsavond. Vakantiegangers kunnen vanuit hun huisje interactief meedoen aan een grote show met een quiz.”

Quote Ik hoop trouwens dat het snel voorbij is met het virus, al halen we er business uit Pim Bertens, Ondernemer

De ambities lijken groter dan het aantal vierkante meters in Udenhout. ,,Wie weet komt er een tweede vestiging. Ik denk ook al een jaar vooruit. Wat we doen als mensen wel weer bij elkaar mogen komen, zodat het bedrijf ook na corona blijft doorgaan. Ik hoop trouwens dat het snel voorbij is met het virus, al halen we er business uit. Ik vind het erg ongezellig. En dat ik mijn moeder niet kan knuffelen, staat in geen verhouding tot extra geld verdienen.”