Glow gaat van start in Eindhoven: deze lichtkunstwerken zijn een bezoekje waard

De bijzondere editie van Glow - vrijwel alle lichtkunstwerken kun je alleen met een coronapas bekijken - is misschien wel de beste tot nu toe. Van een uitmuntende projectie op de Paterskerk tot en met heerlijk stuiterende bolletjes licht op de TU/e-campus: het is één groot lichtfestijn.

Het hoofdgebouw van de TU/e leeft! Een slim programma stuurt de verlichting van het enorme Atlas-gebouw aan, verdieping na andere verdieping, kantoor na kantoor en licht daarmee andere gebieden op de campus aan; als een enorm oog gluurt het over de terrein. Het is indrukwekkend en een tikje spookachtig.

Wandelen kan

Dit werk is een van de 31 werken van Glow. Het Eindhovense lichtfestival beleeft zijn 16de editie en een bijzondere, want het is door corona een festival achter hekken; een coronapas is vereist om vrijwel alle kunstwerken te kunnen bekijken. Sowieso liggen de werken een flink eind uit elkaar, van de TU/e-campus tot en met Strijp-T waar Dirk van Poppel het indrukwekkende project Diorama heeft gerealiseerd.

Wandelen van de ene naar de andere locatie is heel goed mogelijk, maar slimmer is het wellicht om de fiets te pakken. Vrijwel alle werken zijn speciaal voor het festival gemaakt.

Bombardement

Een paar edities geleden maakte de Duitse lichtkunstenaar Daniel Margraf indruk bij Glow omdat hij de complete Eindhovense Markt met zijn textuurprojectie (‘mapping’) omtoverde in een sprookjesachtige omgeving. Dat doet hij nu in de enorme hal van de voormalige Campina aan de Kanaaldijk-Zuid. Delen van de vloer, alle wanden en het plafond zijn de dragers van zijn vertelling ‘Ode to light’. En dat is een vrolijkmakend bombardement aan vorm en kleur, waar stripfiguren in zijn te herkennen, maar ook gebrandschilderde ramen, dieren en abstracte vormen.

Volledig scherm Het werk van Daniel Margraf in de voormalige Campinafabriek. © Rene Manders/DCI Media

Technologie én poëzie

Ja, de gevel van de Paterskerk aan de Kanaalstraat is al vaker ingezet als ‘scherm’ voor een projectie. Maar de Franse kunstenaar Yann Nguema heeft er een subliem werk voor gemaakt: dit is echt mapping 3.0. Hij houdt van technologie én van poëzie en dat laat hij zien in ‘Domus Luma’ waar figuratieve elementen vloeiend overlopen in abstracte vormen. Soms lijkt de voormalige kerk te worden getroffen door meteorieten, dan doemt er een lieflijke sculptuur op: meesterlijk.

Volledig scherm De mapping op de Paterskerk of Domusdela van Yann Nguema. © Rene Manders/DCI Media

Werkt als een dolle

Even was er de vraag of het allemaal wel zou lukken, want ja, je hebt te maken met een apparaat van ruim tachtig jaar oud. Maar, het zoeklicht uit de Tweede Wereldoorlog dat de Eindhovense kunstenaar Ivo Schoofs inzet om een werkelijk gigantische lichtbundel over het Eindhovense kanaal te laten schijnen, werkt als een dolle. De ‘Carbon Arc’ trekt zich van niets en niemand iets aan en gebruikt de kracht om vliegtuigen te spotten gedurende Glow om te tonen hoe mooi zo’n witte, imponerende cilinder licht kan zijn.

Volledig scherm Het werk 'Carbon Arc' van Ivo Schoofs, op het kanaal. © Rene Manders/DCI Media

Boel algoritme

Dansen doe je meestal met een partner, maar dat zat er de voorbije periode door corona even niet in. En dus bedachten studenten van de TU/e de ‘Ballroom’: dat is óók dansen, maar dan met een lichtbundel. In het gebouw Metaforum hangen boven de dansvloer lichtbundels die de danser volgen - letterlijk. Zo kun je met die bundel licht helemaal los gaan op de tango, maar ook met een heuse wals kan hij uit de voeten. Met dank aan zo’n twintig knappe studenten en een boel algoritme.

Volledig scherm 'Ballroom', gemaakt door studenten van de TU/e, te zien in het Metaforum op de campus. © Rene Manders/DCI Media

Glow, dat de titel Moved by Light heeft meegekregen, is elke avond te zien van 18.30 uur tot 23.00 uur en duurt tot en met zaterdag 13 november. Naast de werken in de vier gebieden, zijn er twee zogeheten satelliet-projecten: een op de High Tech Campus en een in Nuenen.