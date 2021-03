‘Godfather’ Simo D. gaat verklaren over moordaanslagen Twente

Officier van justitie Karel de Vlak verdenkt ‘godfather’ D. ervan dat hij in ieder geval opdracht gaf tot een poging tot moord in Gronau en aanslagen met een machinegeweer op een woning aan de Benkoelenstraat en de LuxXx Lounge aan de Brinkstraat. Ook zou in opdracht van Simo D. brand zijn gesticht in een woning in Almelo en zou een Enschedese kapper zijn overgoten met benzine en in brand zijn gestoken. Voor deze aanslagen werden de broers Henri W. (37)uit Hengelo en Maurits R. (24) uit Apeldoorn al veroordeeld tot lange celstraffen. R. kreeg 10 jaar cel terwijl zijn oudere broer Henri 25 jaar kreeg. W. was ook betrokken bij het in brand steken van de kapper.

Maandag werd ook duidelijk dat het dossier in de zaak nog lang niet compleet is. D. zou de moordopdrachten vanuit een Duitse cel gegeven hebben. De recherche is nog bezig om een aantal in beslag genomen telefoons te onderzoeken. De toestellen zijn al wel gekraakt. Ook moet een medeverdachte, met de bijnaam ‘Vin’, nog door de Duitse justitie uitgeleverd worden. Hoelang dat gaat duren is niet duidelijk aldus De Valk, ‘dat kan weken maar ook maanden duren, duidelijk is dat hij wel wil komen.’ De rechtbank in Almelo wil de zaken van deze ‘Vin’ en kopstuk Simo D. tegelijkertijd behandelen.

Het Openbaar Ministerie wil ook dat D. onderzocht wordt door gedragsdeskundigen in het Pieter Baan Centrum. Zover is het nog niet, in het voortraject van de rechtszaak tegen D. werd dit verzoek nog afgewezen.

Op 8 juni staat de volgende behandeling van de rechtszaak.