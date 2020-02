Godsamme wát een straf, dat gezwoeg in de sportschool

Carnaval Het weer met carnaval: buiten af en toe een bui, binnen regent het meters bier

11:11 Weer of geen weer, échte carnavalsvierders gaan toch. Maar we houden wél de weersberichten angstvallig in de gaten. Gaat het stormen, regenen en hoe koud wordt het? Zeker is dat het binnen meters bier gaat regenen.