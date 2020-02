Meer winst voor Van Lanschot Kempen

16:38 DEN BOSCH/AMSTERDAM - De vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft in 2019 een kwart meer winst geboekt. In heel 2019 kwam de nettowinst uit op 98,4 miljoen euro, tegenover 80,3 miljoen euro in 2018. Bestuursvoorzitter Karl Guha zei: ,,We zijn trots op wat we bereikt hebben in 2019."