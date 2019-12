Goed nieuws voor Q-koortspatiënten: minister behoudt steunpunt Q-support

DEN BOSCH/DEN HAAG - Het steunpunt voor Q-koortspatiënten, Q-support, blijft bestaan. Minister Bruno Bruins schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. In eerdere plannen zou Q-support er per 1 mei 2021 mee ophouden.

Directeur Annemieke de Groot reageert opgetogen: ,,Voor alle Q-koortspatiënten ben ik oprecht heel erg blij.” Met zijn besluit neemt de minister volgens De Groot een hoop onrust weg onder slachtoffers. ,,Ik ben blij dat hij er voor de volle honderd procent voor gaat.” Er wordt geen nieuwe einddatum voor Q-support genoemd.

Grote behoefte

De Tweede Kamer had eerder in een motie al uitgesproken dat Q-koortspatiënten (en hun zorgverleners en gemeenten) ondersteuning moeten houden. Ook de slachtoffers zelf hebben daar grote behoefte aan. Uit onderzoek door het Erasmus Medisch Centrum bleek onlangs dat zij nog altijd tegen allerlei problemen aanlopen. Er is te weinig kennis over Q-koorts, geen begrip en benodigde zorg komt te laat of helemaal niet.

Expertisecentrum

In het onderzoek werd gesuggereerd dat er een centraal expertisecentrum Q-koorts zou moeten komen. Dat is precies wat Q-support wil zijn. Hoe beter zorgverleners en instanties zoals gemeenten en het uwv op de hoogte zijn van Q-koorts, hoe beter dat voor de patiënten is. Q-support zet bijvoorbeeld in op scholing voor artsen en bekijkt ook welke onderzoeken naar Q-koorts belangrijk zijn. Die laatste twee zullen in de toekomst van Q-support nog meer nadruk krijgen.

Misschien dat er in de toekomst bij het expertisecentrum ook aandacht komt voor slachtoffers van andere zoönosen (ziektes die van dieren op mensen worden overgedragen). Daar wordt over nagedacht, maar concreet is het idee nog niet.

