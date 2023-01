Goede voornemens maken we zelden waar: waarom niet? En hoe lukt het wél?

Wat bezielt mensen om met alcohol op achter het stuur te kruipen? ‘Er gaan 2 wijntjes in 1 glas’

Feestdagen zijn gevaarlijke dagen in het verkeer. Zelfs een geldboete, het kwijtraken van het rijbewijs of zelfs een gevangenisstraf voorkomen niet altijd dat automobilisten toch achter het stuur kruipen met een slok op na een gezellig avondje met familie. ,,We kunnen onszelf goed voor de gek houden.”

28 december