Goedlachse melkman en moppentapper Cor stopt ermee, na 51 jaar

Brabants nieuws van zaterdag Nieuwsover­zicht | Buren ‘martelcon­tai­ners’ geschokt - Echtpaar zwaarge­wond na aanrijding door dronken doorrijder

18:30 In Wouwse Plantage is zaterdag geschokt gereageerd op het nieuws over zware criminelen die hun rivalen hebben gemarteld in geprepareerde zeecontainers in het dorp. In Tilburg is een grote voorraad lachgas ontdekt en in Heeswijk-Dinther is een fietsend echtpaar zwaargewond geraakt bij een ongeval. Dit en meer lees je in het Brabants nieuwsoverzicht van zaterdag.