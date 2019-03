Gorcumer komt een jaar te laat op het stembureau

video + kaartje Forum de winnaar in Brabant, VVD blijft de grootste

9:35 Forum voor Democratie is ook in Brabant de grote winnaar van de provinciale verkiezingen. De opluchting bij de gevestigde partijen was voelbaar toen de VVD volgens de exitpoll de grootste leek te blijven. Bij de uitslagen van de eerste gemeenten leek het nog een nek aan nek-race te worden, maar uiteindelijk wist de VVD in Brabant Forum voor Democratie nipt voor te blijven. Ook GroenLinks wist fors te winnen in Brabant.