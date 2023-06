Gospelkoor Orinoco stopt ermee na 25 jaar

De verhalen van André beginnen in de kroeg, ook de western waarin outlaws op elanden rijden

TILBURG - Hij is zanger, onder meer van het lied De Fado van de Korte Heuvel. Maar inmiddels is André van den Boogaard ook schrijver van een boek: een absurde western waarin gevaarlijke bandieten op grote elanden rijden. Geschreven in coronatijd tijdens een campertocht door de Balkan .