Grapperhaus: ‘Burgemeesters zijn geen sheriff’

De meeste bouwbedrij­ven van Brabant vind je in Den Bosch

12:21 Er kwamen afgelopen jaar meer timmermannen, loodgieters en schilders bij. Landelijk is het aantal vestigingen van bouwbedrijven in een jaar tijd met acht procent is gestegen tot bijna 182 duizend begin 2019. Dit is het hoogste aantal ooit. Ook in Brabant kwamen er meer klussers en bouwers bij. In gemeente Den Bosch zitten de meeste bedrijven gevestigd.