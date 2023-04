Gratis feestje: deze bands staan dit jaar op het podium bij Op de T

Buren die naar elkaar omkijken, dat is wonen in De Boezem: ‘Iedereen draagt steentje bij’

ZEVENBERGEN - De sleutel is binnen, het klussen kan beginnen voor de 24-jarige Ruard Boender. Hij verhuist over een paar weken naar het nieuwe wooncomplex ‘De Boezem’ in nieuwbouwwijk Bosselaar-Zuid in Zevenbergen. Hier gaat hij, met 36 andere huurders, wonen binnen het Gemengd Wonen project.