Grave wil weten hoe Cuijk en Mill aankijken tegen fusie

Geen antwoord

Maar in Cuijk is alleen de coalitiepartij ABC voor een samengaan met Grave en Mill. ABC zit daarbij zelfs niet op één lijn met coalitiegenoot Liberaal Land van Cuijk. Die partij is voor een grote gemeente Land van Cuijk met Boxmeer, Sint Anthonis, Cuijk, Grave en Mill. In Cuijk worden daarbij zelfs al voorbereidingen getroffen om desnoods met alleen Boxmeer en Sint Anthonis verder te gaan als ABC-gemeente.

,,En als Cuijk aangeeft niet voor een gemeente met Grave en Mill te zijn, hoeven we ook niet verder met het onderzoeken van die optie’’, is de logische conclusie van de LPG-voorvrouwe Bannink. In dat geval blijft voor CDA en LPG alleen de optie zelfstandig blijven open. Een vraag blijft bij Bannink hangen: ,,Wat schieten de inwoners van Grave op bij een grote gemeentelijke herindeling?’’ Antwoord kreeg ze gisteravond niet.

Jacques van Geest van de Graafse oppositiepartij VPGrave vindt dat Grave zich met dit standpunt in de regio ‘volstrekt belachelijk’ maakt. Zijn voorstel was om mee te blijven praten over de vorming van een grote gemeente Land van Cuijk. ,,En dan kunnen we altijd nog van de mogelijkheid gebruik maken om ‘nee’ te zeggen. Maar als we niet meer aan tafel zitten, lopen we het risico dat we straks niets meer kunnen dan accepteren wat anderen voor ons bedacht hebben. Het zou fantastisch zijn als Grave zelfstandig kan blijven, maar analyse wijst uit dat dat niet kan.’’ Van geest waarschuwt: ,,Straks zal blijken dat Grave niet eens in staat is om een sluitende begroting voor te leggen.’’