Grenswerker hoeft niet meer in thuisquarantaine

Sinds begin september heeft deze groep een beperkte uitzondering, maar zij mogen de thuissituatie alleen verlaten voor werk of studie. Het kabinet concludeert nu dat deze regels ‘onredelijk en disproportioneel’ uitpakt voor de grenswerkers.



Mede omdat de quarantaineperiode bij elke dag werken weer opnieuw begint en zij dus formeel niet naar buiten mogen voor een boodschap of een wandeling.



Om deze reden is nu besloten om de grenswerkers en grensstudenten volledig uit te zonderen van de maatregel. Minister De Jonge van Volksgezondheid: ,,In quarantaine gaan bij klachten is de beste manier om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar als je over de grens in bijvoorbeeld Duitsland of België werkt of studeert, word je door die maatregel onevenredig hard getroffen.”



Voorwaarde voor de uitzondering is wel dat de fysieke aanwezigheid op het werk of de studie ook echt noodzakelijk is. Want ook voor grenswerkers geldt de basisregel; werk thuis als het kan.