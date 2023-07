Gretig NAC trapt oefencampagne af met dubbele cijfers

De nacht is gevallen maar het daglicht straalt naar binnen

NIEUWKUIJK - Waarom denk ik, als ik over de verbouwing van het crematorium in Nieuwkuijk lees meteen ook aan de sloop en ‘vervanging’ van het spookslot in de Efteling? Omdat in beide gebouwen op hun eigen manier een macabere dans plaatsvindt? Omdat sloop en verbouwing een gevoel van gemis oproepen? Beide misschien wel.