Groeiende onrust onder bewoners Fort Oranje

Nu de ontmanteling van camping Fort Oranje zijn laatste fase ingaat, neemt de woede en onbegrip bij de nog overgebleven bewoners toe. Op woensdag 6 december wordt het laatste veld van de camping ontruimd. De bewoners hebben een brief van de gemeente Zundert gekregen. Wie dan niet weg is, krijgt te maken met de politie.

,,Op 6 december moet ik hier weg zijn. Dat staat in de brief van de gemeente die ik gekregen heb. Maar waar moet ik naar toe? Misschien moet ik maar aanbellen bij het huis van de burgemeester. Of zij nog een bed over heeft.''

Nikit Todorov lacht minzaam. Tien jaar geleden strijkt de nu 55-jarige Bulgaar als arbeidsmigrant neer op camping Fort Oranje. Hij huurt er een caravan en verdient zijn geld als arbeider in de tuinbouw. Een deel van zijn loon gaat naar Bulgarije, naar zijn achtergebleven vrouw en hun gehandicapte dochter.

Gezinshereniging

Een paar jaar later wordt het gezin herenigd. Daniela en hun inmiddels 31-jarige dochter Petiy voegen zich bij Nikit op Fort Oranje. Daniela (52) vindt werk in een groentefabriek in Zundert. Maar dan ontstaan er relationele problemen. De twee gaan uit elkaar. Nikit verhuist naar een andere caravan op de camping.

Omdat Daniela sindsdien te boek staat als de verzorger van haar gehandicapte dochter, mag zij voorlopig nog op de camping blijven. Maar voor Nikit is het op 6 december over en uit op Fort Oranje. Dan moet hij weg zijn, zo staat in de brief te lezen die hij recent van de gemeente Zundert kreeg. Zo niet, dan volgt arrestatie door de politie.

Onrust en woede

Het verhaal van Nikit staat niet op zich. Tientallen bewoners van Fort Oranje kregen dezelfde brief van de gemeente. Ze maken deel uit van een van de laatste groepen bewoners die op 6 december, de dag dat het laatste van de 12 velden op de camping wordt ontruimd, vertrokken moeten zijn van Fort Oranje.

Met het dichterbij komen van die datum neemt ook de onrust en woede onder de bewoners die onder geen beding weg willen, toe. Ook bij Ineke Wesdorp die zes jaar geleden met man Peter op Fort Oranje neerstreek nadat het stel in financiële problemen was gekomen. Ook voor hen valt het doek op Fort Oranje.

Nieuwe woning

Tot hun geluk hebben Peter en Ineke wel iets anders gevonden. Dankzij bemiddeling van het Leger des Heils krijgen ze een huurwoning in het Groningse Oude Pekela, de provincie waar de wieg van Ineke stond. ,,Binnenkort krijgen we de sleutel’’, aldus Ineke opgelucht. ,,Maar voor al die mensen hier die nog niks anders hebben vind ik het wel heel erg.’’

Ze kijkt zorgelijk en is boos. Boos op de gemeente Zundert. Want die zou de hulpdiensten als de GGD en het Leger des Heils het dringende advies hebben gegeven om de camping vanwege de ontstane onrust en woede onder de bewoners maar even te mijden.

Ineke: ,,Dat heb ik van een hulpverlener die ons bijstaat, zelf gehoord. ‘Nee Ineke, voorlopig kom ik even niet. Ze kunnen onze veiligheid niet garanderen', vertelde ze.'' Ze verheft haar stem: ,,Dat snap je toch niet! Juist nu hebben de mensen hier die hulp nodig. En dan zegt de gemeente doodleuk: maar nu even niet.’’

'Geen verbod'

Dat laatste is onzin, beweert gemeentewoordvoerder Louise Schneider van de gemeente is dat onzin. ,,Dat verhaal herkennen we niet. We hebben na die brief de hulpverleners echt niet verboden op de camping te komen.’’

Boos is ook Mieke de Bruin die met haar vriend Ton en hun honden al jaren een chalet op Fort Oranje woont. Zij kreeg geen brief dat ze uiterlijk 6 december vertrokken moet zijn, maar hij wél. Naar eigen zeggen 'pislink' ging Ton verhaal halen bij de beheerder. ,,En weet je wat die zei. Scheur die brief maar kapot. We hebben een fout gemaakt.''

Ton schudt zijn hoofd. ,,Ze beseffen niet hoeveel stress dit bij ons teweeg brengt. Afgelopen nacht werd ik om drie uur wakker. Ligt Mieke naast me te huilen, die zit er helemaal doorheen. En niet alleen zij. Iedereen hier op de camping loopt op zijn tandvlees.''

'Zelfs in Bulgarije gebeurt dit niet'