Groen licht voor windpark op grens van Zeeland en Brabant

Zwemkampi­oen Rouaa trotseert Middelland­se zee op vlucht uit Damascus: ‘Eenmaal in een boot, trekken ze hun handen van je af’

HEESWIJK-DINTHER - Het leven was goed: zwemkampioen, verloofd met haar grote liefde en een mooie carrière. Maar dan is het 2013 en vindt Rouaa Hamoudeh zichzelf dobberend in de Middellandse zee terug. Op de vlucht voor oorlog.