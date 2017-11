GroenLinks wil in heel Brabant goedkoop busvervoer tijdens carnaval

LIVE Was Empelse garagehouder betrokken bij drugshandel via radiatoren? Hij staat vandaag voor de rechter

9:58 DEN BOSCH - De 51-jarige eigenaar van een autobedrijf in Empel staat donderdag terecht in de rechtbank op verdenking van drugshandel. In juni 2015 werd in het bedrijf aan de Uilenwaard een wietkwekerij met ruim 1400 planten gevonden, begin oktober werden ook veertig auto's in beslag genomen.