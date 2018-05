Groepje pubers bekogelt automobilisten met stenen op N279 in Aarle-Rixtel

Amercentra­le in Geertrui­den­berg moet dicht in 2024 of overstap­pen op andere brandstof­fen

18 mei DEN HAAG/GEERTRUIDENBERG - De twee oudste kolencentrales in Nederland, de Amercentrale in Geertruidenberg en de Hemwegcentrale in Amsterdam, moeten uiterlijk in 2024 dicht of overgestapt zijn op andere brandstoffen. De overige drie kolencentrales krijgen nog tot 2030 respijt, zo heeft het kabinet besloten.