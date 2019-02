Grondeigenaren gedupeerd door dump drugsafval voorlopig nog schadeloos gesteld door provincie Noord-Brabant

Foto's Scholieren verzinnen hilarische spandoeken voor klimaatpro­test in Den Haag

14:41 DEN HAAG - De Nederlandse stakers hebben goed naar hun Belgische leeftijdsgenoten gekeken. Daar leverden de creatieve en soms wat vulgaire protestborden tot de nodige hilariteit. Ook in Den Haag konden ze er wat van. ‘Rutte stop met kutten’, ‘Don’t let them fuck or Mother (nature)’. Ze trekken in elk geval de aandacht.