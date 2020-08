Grondwaterpomp? ‘Sproei liever met drinkwater’

Nieuwsover­zicht | Bergen op Zoom nu ‘corona­hoofd­stad’ - Waarom sluiten we de grens met België niet?

11 augustus Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt dat Bergen op Zoom nu het hoogste aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners heeft. Het gaat daar al enige tijd niet goed en de burgemeester kondigde gisteren ook maatregelen aan. Vandaag blijft de vraag over wat we verder kunnen doen. De grens met België sluiten is niet zomaar een optie. Verder werd vandaag bekend dat de politie ook in Brabant een inval deed in het onderzoek naar de grootste cokewasserij ooit in Nederland. En hoe ga je als thuiswerker om met de hittegolf?