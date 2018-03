Groot aantal kluisjes opengebroken bij Rabobank in Oudenbosch

Rechtszaak: Zette Klaas Otto vanuit zijn cel getuigen onder druk?

6 maart Heeft voormalige No Surrender-voorman Klaas Otto geprobeerd getuigen en slachtoffers in zijn strafzaken te beïnvloeden? Nota bene terwijl hij in de cel zat. Vandaag bepaalt de rechtbank in Breda wie er in dit proces allemaal nog meer gehoord moeten worden als getuigen in een proces dat later dit jaar pas dient.