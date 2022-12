Groot feest in Brabant na overwinning Marokko: honderden fans toeterend over straat

Na het fluitsignaal wist de Marokkaanse aanhang in Qatar niet meer hoe dit nieuwe succes te vieren. Ze lagen in het stadion op de grond, stonden op de banken, dansten andere vakken in en zwaaiden met hun shirtjes en sjaaltjes. Marokko heeft zich in Qatar ontpopt tot de verrassing van het WK. En met een plek in de halve finale duurt de droom voort.

Den Bosch

Net als na de winst op Spanje zijn vanavond in Den Bosch honderden fans in auto's de straat op gegaan. Bij het Stationsplein klinkt getoeter van de vele auto's die zich daar hebben verzameld. Meerdere fans zijn uitgestapt en wapperen met Marokkaanse en Berberse vlaggen. Twee agenten kijken toe vanaf de stoep waar een politiebus is geparkeerd.

Op de Stationsweg staan auto’s toeterend stil op de fietsstrook. Buslijn 9 komt al een poosje geen meter vooruit door de drukte. Scooters en quads wijken uit naar de stoep.

Eindhoven





Ook in Eindhoven zijn honderden fans de straten op gegaan. Op de hoek van de Kruisstraat en Nieuw Fellenoord in Eindhoven zijn naast getoeter en gejuich ook knallen te horen van zwaar vuurwerk. De politie is aanwezig, maar houdt zich afzijdig.

Tilburg

Ook in Tilburg zijn tientallen fans de straat op gegaan. Onder meer op de Spoorlaan rijden toeterende auto's voorbij. Een enkele fan is in een verkeersbord geklommen om te juichen.

Breda

Ook in Breda klinkt luid getoeter na de winst van Marokko op Portugal.

