Groot verdriet op universiteit om omgekomen kitesurfer Finn (28) uit Den Bosch

DEN BOSCH - De 28-jarige kitesurfer die zondag in Zeeland verongelukte bij het Zeeuwse Kamperland , is oud-politicologie-student Finn Roelofs van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat maakt de universiteit bekend.

Hij was ook lid van het dispuut Elegast. Dit heeft een condoleanceregister geopend, wegens de coronacrisis in de tuin van het dispuuthuis aan de Smetiusstraat 8 in Nijmegen.



De 28-jarige werd bij het kitesurfen gegrepen door de wind en vloog tegen een betonpaal van een strandhuisje, schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Zondagavond overleden nog eens vijf ervaren kitesurfers bij Scheveningen, waarschijnlijk eveneens door een draaiende harde wind.

Schok en verdriet

Roelofs woonde in Den Bosch en werkte als programmasecretaris van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bij Rijkswaterstaat in Utrecht.



‘De schok en het verdriet zijn enorm. Finn was een intelligente, hartelijke, betrokken, collegiale, bescheiden en zeer actieve student wiens verschijnen vaak al genoeg was om een vergadering of college op te vrolijken’, schrijven professoren Verbeek en Van Ham van de opleiding Politicologie.



‘Vooral zijn enthousiasme voor samenwerking in sociaal verband en zijn gevoeligheid voor de behoeftes van zijn medemensen kwamen in zijn onderzoekaanpak terug.’

‘Unieke collega’

‘Er zijn geen woorden voor de ontzetting, het verdriet en de pijn die dit bericht bij ons teweegbrengt’, staat op de website van zijn werkgever. ‘Finn was met recht een unieke collega op wie iedereen enorm was gesteld. Een echte levensgenieter: altijd vrolijk, met energie en humor. Finn was veelbelovend, slim, doortastend en zat altijd vol met plannen waar hij enthousiast over kon vertellen. We kunnen ons een wereld zonder Finn onmogelijk voorstellen.’

‘Domme pech’

In Zeeland is het ongeval het gesprek van de dag, zegt de ervaren kitesurfer Mark Gorter de Oesterdam: ,,Het strand bij Kamperland is niet gevaarlijker of minder gevaarlijk dan op andere plekken. Het is gewoon domme pech. Waarschijnlijk heeft de combinatie van plotselinge harde wind en extreem hoog water wel een rol gespeeld. De zee kwam tot aan de strandhuisjes. Ga je daar te dicht langs, dan heb je maar een windvlaag nodig en het loopt verkeerd af.”