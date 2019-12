Grootste boerenorganisatie neemt ‘nadrukkelijk afstand’ van Holocaust-vergelijking

VIDEO ‘Ze had een grote bult in haar buik en toen ging ze dood’; Joris Linssen maakt verhalen los

14:48 DEN BOSCH - Hij zoekt als het even kan naar verhalen van de hoop. En vindt die al tien jaar in Den Bosch. Op de Parade, bij zijn eigen Joris’ Kerstboom. Presentator Joris Linssen (53) is nooit uitgeluisterd. ,,Het leven is altijd fantastischer dan de verbeelding.’’