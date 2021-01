Grootste mobiele bajes van Europa ondersteunde bij Bossche rellen

Marina opge­schrikt door binnenge­gooi­de Cobra 6: ‘Gelukkig was mijn kind niet thuis’

23 januari VALKENSWAARD - Ze komt vrijdagmiddag thuis van haar bezoek aan de Voedselbank. Luttele minuten later denkt Marina van Esch, woonachtig in de Venakkerstraat in Valkenswaard, dat ze post heeft. Een enveloppe valt op de deurmat... en ontploft enkele seconden later.