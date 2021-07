Grootste paardenrusthuis van Nederland: 450 paarden genieten bij Hans en Maria van hun oude dag

Droogte was bijna funest voor uniek wijstver­schijn­sel, maar ecoloog Ettema was er blij mee

27 juli UDEN - De natuur. Wat waren we haar dankbaar in de corona-lockdowntijd. En wat was ze mooi. Maar blijft dat wel zo? Droogte maakte de Brabantse parels kwetsbaar en al dat intensief gebruik deed het niet per se heel goed. Of toch wel? Het Brabants Dagblad duikt deze zomer de natuur in.