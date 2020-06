Grootste tegenstander zit straks zelf aan tafel met Forum voor Democratie in Brabant

Vaderdagca­deau: enkele (Brabantse) ideeën en trends op een rij

16 juni Zondag is het vaderdag. Voor sommige mensen betekent dit lastminute langs de winkels struinen en toch weer kiezen voor een traditioneel cadeau als een flesje drank. Niks mis mee, maar wie eens iets anders wil geven, heeft nog even de tijd om inspiratie op te doen. Of na te denken over een persoonlijk knutselwerk.