Grote bosbranden in Brabant: dit is waarom we een NL-Alert krijgen

Het NL-Alert, zoals we het nu kennen, is bijna tien jaar geleden ingevoerd zodat de overheid mensen kan informeren in geval van levens- of gezondheidsbedreigende noodsituaties. In dit geval werden omwonenden in de omgeving van de natuurgebieden in Schijf en Waalre geadviseerd uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Hier ging het om een grote brand, maar ook bij onverwacht noodweer of een terroristische aanslag kan een alert verstuurd worden.