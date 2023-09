Grote brand bij Werkendamse Metaal Handel

Update | Met video Ongeluk bij onderhoud zorgt voor gapend gat in sluis bij Grave: Maas loopt leeg, RWS staakt herstel tijdelijk

Bij onderhoud van de sluis bij Grave is het vrijdag flink misgegaan: twee schotten zijn uit de stuw geslagen en hierdoor loopt de Maas ‘leeg’. Het water in de Maas stroomopwaarts van Grave zakt snel, met 5 centimeter per uur, en dat veroorzaakt de nodige problemen. Vrijdagavond laat staakte Rijkswaterstaat de werkzaamheden tijdelijk in verband met de veiligheid.